Medium: Knutsen nærmar seg semje med Bodø/Glimt

TV 2 skriv at «mykje tyder på» at bergensaren skriv under på ein ny avtale med den ferske seriemeisteren. Ifølgje kanalen fekk Knutsen eit nytt og forbetra kontraktsforslag fredag som framleis blir vurdert.

Avisa Nordland skriv at det har vore nye samtalar med Knutsen og Glimt-styreleiar Inge Henning Andersen og dagleg leiar Frode Thomassen etter framkomsten frå europacupkampen i Ukraina før helga.

Knutsen tok over som hovudtrenar for Glimt før 2018-sesongen. Etter 11.-plassen i 2018 har pila berre peika oppover. I 2019 vart det seriesølv, før den fantastiske gullsesongen i 2020 der Glimt vann suverent med 81 poeng og 103 skåra mål, begge rekordar i norsk fotball. Måndag attskapte Glimt bragda og gjekk til topps på nytt.

Knutsen har vore linka til fleire klubbar i utlandet i tillegg til Rosenborg den siste tida.

