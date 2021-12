Regjeringa skjermar toppidretten – får drive tilnærma som normalt

sport

Mellom anna får toppidretten unntak frå avstandskrava ved gjennomføring av konkurransar.

«De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder derfor ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020», heiter det i tilrådinga til regjeringa.

I lagidrettane er det berre øvste divisjon på seniornivå, og dessutan NM-finalar og kvalifiseringskampar til øvste divisjon, som blir skjerma frå dei nye innstrammingane.

– Dette er utøvarar på eit høgt nivå som er fullvaksinerte og som er underlagde eit strengt smittevernregime både under trening og konkurransar. Derfor vurderer helsestyresmaktene det til at smitterisikoen innanfor desse miljøa er avgrensa, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

(©NPK)