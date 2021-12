Tom Brady med to nye NFL-rekordar

sport

Quarterbacken står no med flest vellykka pasningar, og dessutan 700 kast som fører til touchdown.

Med ei avlevering på 20 yards til Mike Evans mot Bills noterte 44-åringen seg for til saman 7143 vellykka kast. Rekorden hadde Drew Brees, tidlegare quarterback for New Orleans Saints. Etter kampen lyder rekorden på 7156.

Brady har halde på i 22 år i den beste ligaen i verda for amerikansk fotball.

Kampen mot Buffalo Bills vart avgjord på overtid. Då kom rekord nummer to då Brady serverte til ein touchdown for 700. gong i karrieren.

Brady har vunne superbowl sju gonger. Seks gonger med New England frå 2001-2018 før han gjekk til Tampa Bay Buccaneers.

Brady vassar i NFL-rekordar på tampen av den utrulege karrieren sin. I oktober tok han rekorden for flest pasningsyards. Han er òg den spelaren som har vunne flest kampar i NFL og har flest sigrar i superbowl.

– Eg tenkjer ikkje på sånne ting. Folk fortel meg om det, og det er kult. Eg beheld nokre trøyer og sånt, men, ja, det er ganske bra. Det er fantastisk å ha så mange menneske å dele prestasjonane med, sa Brady til journalistane etter kampen.

(©NPK)