United mot Atlético i Meisterligaen etter ny trekning – Liverpool møter Inter

sport

Uefa såg seg nemleg nøydde til å trekkje cupspelet i den gjævaste klubbturneringa i verda på nytt, då det braut ut kaos etter den opphavlege trekkinga tidlegare måndag.

I den første trekninga oppstod det forvirring då Manchester United vart trekt opp som Villarreals motstandar. Dei to laga kunne nemleg ikkje møtast i åttedelsfinalane som følgje av at dei var i same gruppe i gruppespelet.

Det skapte vidare problem, noko som øydela for legitimiteten til trekkinga. Då Atletico skulle få motstandaren sin i den første trekkinga, var nemleg ikkje Manchester United med i skåla.

Etter at fleire reagerte på utføringa av trekkinga, bestemde Uefa seg for at det måtte trekkjast på nytt.

Tøft

I trekning nummer to vart det klart at mellombels Manchester United-manager Ralf Rangnick og laget hans skal bryne seg på spanske Atlético Madrid. Dei trekte Paris Saint-Germain i den første trekninga. Det ville derfor uansett vorte tøft for dei raude djevlane.

Atletico har hatt ein noko svak sesong, og kara seg så vidt vidare til cupspelet som nummer to bak Liverpool. Men dei er kjende for å vere vriene å hanskast med i europacup.

Liverpool fekk Salzburg i den første trekkinga, men etter den nye trekninga vart motstandar italienske Inter. Inter er regjerande italiensk meister og vil ikkje vere nokon kasteball.

Storoppgjer

Regjerande meister Chelsea kunne berre møte Bayern München, Real Madrid og Lille, og enda opp med sistnemnde. Dei hadde òg regjerande fransk meister Lille i den første trekninga, og dei vil nok vere fint fornøgd med at dei endå ein gong fekk enklast mogleg motstand.

Det verkelege storoppgjeret i åttedelsfinalane vil vere PSG mot Real Madrid.

Dei første kampane blir spelte 15. februar.

Alle kampane:

Salzburg – Bayern München, Sporting – Manchester City, Benfica – Ajax, Chelsea – Lille, Atletico – Manchester United, Villarreal – Juventus, Inter – Liverpool, Paris Saint-Germain – Real Madrid.

(©NPK)