Amerikanske turnjenter fekk milliardforlik etter Nassar-overgrepa

sport

Ifølgje TV 2 har over 265 kvinner og jenter som har turna for USA stått fram og fortalt om årelange misbruk av den amerikanske legen for turnlandslaget, Larry Nassar.

OL-gullvinnarane Simone Biles (24), Aly Raisman (27) og McKayla Maroney (26) var blant dei fornærma i saka.

I 2017 erkjende Nassar straffskuld for å ha misbrukt ti av dei. Den tidlegare landslagslegen sonar for tida ei fengselsstraff på inntil 175 år.

Offera har vorte samde om eit forlik med USA Gymnastics og USAs olympiske komité (USOPC). Ifølgje The Guardian har dei vorte samde om ei utbetaling på 380 millionar dollar, tilsvarande 3,4 milliardar kroner.

Totalt har det vorte utbetalt 800 millionar dollar etter at Michigan University gjekk med å betale ei erstatning i 2018. Over 500 offer i saka har søkt om erstatning.

Mellom anna USAs store turnstjerne Simone Biles har vitna i høyringa i september rundt FBIs etterforsking av saka.

– Vi leid, og heldt fram med å lide, fordi ingen frå FBI, turnforbundet, eller USAs olympiske komité gjorde det som var nødvendig for å verne oss. Vi har vorte svikta og vi fortener svar, sa Biles mellom anna.

(©NPK)