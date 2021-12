Idrettsgallaen blir flytta frå Trondheim til Oslo

sport

Det planlagde storarrangementet i Trondheim blir avlyst.

I ei pressemelding heiter det at gallaen i staden blir arrangert innanfor gjeldande restriksjonar og tilrådingar i Oslo Spektrum.

– Det er med tungt hjarte at vi må avlyse arrangementet i Trondheim. Som følgje av koronasituasjonen og dei nasjonale smittevernreglane er det dessverre ikkje mogleg å gjennomføre den planlagde storfesten med 7000 publikummarar i Trondheim Spektrum, seier styreleiar for Idrettsgallaen, Ivar Ragne Jenssen, i ei pressemelding.

Jenssen seier at dei siste dagars smitteutvikling har gjort at arrangørane NRK, Norsk Tipping og Norges idrettsforbund må tenkje på å redusere smitterisikoen og mogleg karantene for utøvarar, utdelarar og NRKs produksjonsteam.

(©NPK)