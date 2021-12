Idrettspresidenten om forsterka naudhjelp frå regjeringa: – Heilt nødvendig

sport

Måndag presenterte regjeringa nye og tøffe tiltak for å avgrense smittespreiinga og få kontroll på pandemien i tida som kjem. Desse rammar òg idretten.

Som følgje av dette lanserte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) tysdag forbetra støtteordningar. 600 millionar blir sette av for å kompensere inntektsbortfall i idretten og det frivillige i tida som kjem.

Nytt er det at arrangørar som må avlyse som følgje av tiltaket til styresmaktene, kan søkje om å få dekt 70 prosent av det økonomiske tapet, ikkje 50 som har vore realiteten den siste tida.

Idrettspresident Berit Kjøll er overfor NTB tydeleg på at grepa frå regjeringa er heilt nødvendige.

– Det er bra at kompensasjonsordningane for idrett og frivillig innsats blir førte vidare med ei ramme på 600 millionar kroner, og at kompensasjon ved avlysing av idrettsarrangement blir auka frå 50 til 70 prosent. Det er òg heilt nødvendig i ei tid med ein alvorleg smittesituasjon og der det vert strenge restriksjonar på idretten, seier ho.

Samtidig varslar idrettspresidenten at ho vil forsikre seg om at ordningane som er på plass, fungerer best mogleg.

– Norges idrettsforbund vil ha ein tett dialog med styresmaktene og vil fremje innspela våre til eventuelle justeringar av dagens ordningar for å sikre at desse blir så treffsikre som mogleg, at dei møter behovet til idretten og at dei økonomiske rammene til kvar tid er tilstrekkelege. Mellom anna må vi sikre at organisasjonar som har falle mellom to stolar, og som ikkje har nytt godt av nokon av støtteordningar så langt, no blir tekne omsyn til i dei nye ordningane, seier Kjøll.

