Magnus Carlsen kan ha spelt sitt siste VM i klassisk sjakk

Magnus Carlsen (31) meir enn antydar at sigeren over Jan Nepomnjasjtsjij (31) blir den siste VM-matchen hans. Den norske verdsmeisteren vil truleg gi frå seg tittelen, skriv VG.

– For dei som reknar med at eg skal spele VM neste gong, så er sjansen der for at dei blir skuffa, veldig stor, seier Carlsen til kompisen Magnus Barstad, som har intervju han i Dubai for Unibet.

Han opnar derimot opp for eit å forsvare VM-tittelen for femte gong, men berre viss Alireza Firouzja (18) blir motstandar.

Den iranskfødde franskmannen må først kvalifisere seg via Fides kandidatturnering. Den har vist seg som minst like tøff som ein VM-duell. Åtte sjakkstormeistrar kjempar om å bli utfordrar.

Carlsen vil derimot ikkje gi seg med sjakken dersom det skulle bli ein annan utfordrar enn Firouzja.

– Nei, det er viktig for meg å seie at eg ikkje tenkjer å leggje opp sjakken. Eg skal halde fram med å spele sjakk, det gir meg masse glede. Allereie midt under VM her i Dubai byrja eg å gle meg til at eg skal spele VM i hurtig- og lynsjakk i romjula. Men VM har ikkje vore så lystprega heile vegen.

– Eg har hatt klart for meg det meste av året at denne VM-matchen skulle vere den siste. Det betyr ikkje så mykje lengre som det gjorde ein gong, seier Carlsen i intervjuet.

