Medlemmer ber RBK-styret gå av

Det nærmar seg 100 signaturar, opplyser Kyrre Rødsjøsæter i Falkenkameratene til Nidaros.

Falkenkameratene er ei medlemsgruppe i Rosenborg.

Han og 57 andre har gått saman i eit brev sendt til styret i trondheimsklubben. Der ber dei styret stille verva sine til disposisjon så fort som mogleg.

– Dette er frustrasjon over fleire år, og vi har etter kvart fått ei auka mengd medlemmer bak oss. Ikkje alle har vore like lenge, men nokon har vore i styret veldig lenge. Over fleire år har dei ikkje klart å gjere noko ut av det klubben kan vere, fortel Rødsjøsæter til Nidaros.

– Vi sakkar akterut, seier han.

Styret i Rosenborg har for tida hendene fulle med å få tilsett ein ny hovudtrenar i klubben. Mílos Milojevic var i Trondheim for å møte RBK-leiinga sist veke. Det enda ikkje med noka tilsetjing, og måndag fekk han sparken i Hammarby på grunn av flørten med trønderane.

Også Bodø/Glimt-trenar Kjetil Knutsen har vore kopla til klubben, men han ser ut til å skrive ny kontrakt med nordlendingane.

