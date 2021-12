Nye reglar i Premier League: opphevar forbodet mot sponsorar med eigarkoplingar

sport

Det er resultatet av ei avstemming mellom dei 20 klubbane i Premier League. Dermed blir forbodet mot sponsoravtalar med verksemder som har koplingar til klubbeigarane oppheva, ei ordning som vart innført i oktober.

Den gong stemde 18 klubbar for nekten, medan Newcastle stemde nei og Manchester City avstod frå å stemme. Bakgrunnen for dei nye reglane er at Newcastle i haust vart kjøpt opp av det statlege saudiarabiske investeringsfondet PIF.

PL-konkurrentane frykta at oppkjøpet skulle føre til at Newcastle ville inngå avtalar med statseigde selskap i Saudi-Arabia på eit økonomisk nivå som ligg langt over sponsoratene sin eigentlege verdi.

Den nye avtalen sørgjer for at Newcastles – og andre klubbars – sponsoravtalar berre kan godkjennast dersom dei representerer ein fornuftig marknadsverdi. Dei må mellom anna godkjennast av styreleiarar i andre Premier League-klubbar.

Det er òg laget reglar for utbetalingar til spelarar og støtteapparat via eier-relaterte selskap som skal sørgje for full openheit rundt slike avtalar.

