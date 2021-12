Alpinisten Kristin Lysdahl korsbandskadd – mister resten av sesongen

sport

Det får NTB opplyst frå Skiforbundet. Operasjon og deretter opptrening ventar for Lysdahl.

– Dette var innmari kjipt, men eg skal tilbake, seier Lysdahl.

Ho var på slalåmtrening i Bjorli då uhellet var ute fredag førre veke. Lysdahl mista kontrollen på skia og landa på ryggen.

– Etter undersøkingar ser dette ut som ein ordinær korsbandskade. Kristin er ute i cirka ni månader, men det er gode moglegheiter for at ho kan komme tilbake for fullt, fortel lege for alpinlandslaget, Marc Strauss.

Lysdahl føyer seg inn i rekkja av norske alpinistar som har fått alvorlege kneskadar dei siste sesongane. Også Kjetil Jansrud er ute med korsbandskade, medan mellom andre Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen nyleg har returnert frå tilsvarande skadar.

Lysdahl hadde starta lovande med ein 3.-plass i parallellslalåm i verdscupen førre månad. Dei siste åra har ho etablert seg i verdstoppen i slalåm.

