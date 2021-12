Justisministeren om pyro i fotballen: – Viktig for mange

sport

Tysdag var statsråd Mehl, Noregs Fotballforbund (NFF), Norsk Supporterallianse og supporterklubbar i møte for å diskutere spørsmålet om bruk av pyro og bluss på stadion. Der vart det semje om ei rekkje ting, ifølgje justis- og beredskapsministeren.

– Inntrykket mitt etter dette møtet er at pyro er viktig for mange for å byggje kultur og for å skape stemning på fotballkampar. Og så opplever eg at eg, supporterane og fotballen har ei felles interesse i at dette skal vere trygt, seier Mehl til NTB.

Ho tok initiativ til møtet der den nye forskrifta frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) mellom anna vart diskutert. Forslaget er akkurat no ute på høyring.

– Vi har akkurat fått forslaget frå DSB, og no må vi bruke tid på å setje oss grundig inn i det og vurdere korleis vi kan lage lovlege rammer for trygg og forsvarleg pyrobruk på norske fotballkampar, seier Mehl.

Gode innlegg

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF meiner ein har komme godt i gang. Forbundet har nyleg òg hatt møte med DSB.

– Eg synest vi har komme langt no når vi i løpet av to veker har hatt møte med DSB og med statsråden, seier Bjerketvedt til NTB og held fram:

– Då er det sett i gang prosessar.

Han seier at klubbane hadde gode, viktige innlegg på møtet, og at også dei er interesserte i at alt skjer innafor trygge rammer. Også interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball ligg på same linje, ifølgje generalsekretæren.

– Klubbane er opptekne av at pyro ikkje blir forbode, og av trygge og sikre rammer. Dei er òg opptekne av betydninga pyro har som ein del av supporterkulturen.

– Ingen ønskjer skadar

Den linja legg òg justisminister Mehl seg på.

– Det er ingen som ønskjer skadar, og det er ingen som ønskjer at det skal vere ubehageleg for andre på stadion som ikkje bruker dette. Det er det som er utgangspunktet for løysinga, seier Mehl.

Det er ikkje sett opp noko nytt møte, men både Mehl og Bjerketvedt meiner at dei har komme godt i gang med utgreiinga. Statsråden seier at justisdepartementet skal jobbe med saka og komme tilbake til ho i 2022.

