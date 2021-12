Noregs curlingherrar klare for OL i Beijing

sport

Etter siger i sju av sju kampar er Noreg garantert å hamne på 1.-plass i OL-kvalifiseringa i Leeuwarden. Dermed blir oppgjeret på torsdag mot Nederland utan betydning.

Nøkkelkampen vart spelt mot puljetoar Italia tysdag. Då vann Noreg 5–4 etter ekstraomgang og avgjorde i realiteten kvalifiseringsturneringa.

Mot Finland onsdag vart det ein tøffare kamp enn det tabellen skulle bety. Finnane kom til oppgjeret med éin siger og fire tap, men gav Walstad & co. skikkeleg kamp.

Noreg fekk ein god start med to poeng i 1. omgang. Deretter skåra laget med sistestein eitt poeng i kvar av dei tre neste omgangane, slik at det stod 3–2 til Noreg. Kampen såg ut til å bli punktert då Noreg la på til 5–2 med to poeng i 5. omgang, men finnane svarte med to poeng i 7. omgang. Dermed levde spenninga framfor dei avsluttande omgangane.

Noreg skåra eitt poeng i 9. omgang og avviste forsøket til finnane på å utlikne i den siste omgangen. Det enda med eitt norsk poeng òg der.

Forutan Walstad speler Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg for det norske laget. Magnus Nedregotten er reserve.

Curlingturneringa til mennene i OL blir frå spelt 9. til 19. februar.

(©NPK)