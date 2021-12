Storklubbar med ultimatum før afrikameisterskapen – truar med å halde igjen spelarar

sport

Årsaka er bekymring knytt til koronaviruset og korleis hygienetiltak og andre grep skal overhaldast under meisterskapen, som blir spelt i Kamerun frå 9. januar.

ECA er kritisk til at ein koronaprotokoll for meisterskapen enno ikkje er på plass. Foreininga antydar at klubbar ikkje vil gjere spelarane sine tilgjengelege for landslagsspel med mindre ein slik protokoll kjem på plass, skriv nyheitsbyrået AFP.

Brevet frå ECA (European Club Association) er adressert til Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) visegeneralsekretær, Mattias Grafström. Der stiller foreininga òg krav om ei rekkje forhold som må vere på plass for at klubbane i Europa skal frigi spelarane sine.

Fleire europeiske storklubbar har landslagsaktuelle afrikanarar i troppane sine. Mellom anna kan Liverpool måtte klare seg utan Mohamed Salah (Egypt), Sadio Mané (Senegal) og Naby Keita (Guinea) i perioden då afrikameisterskapet blir spelt.

