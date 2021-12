Tidlegare Molde-spelar kjend skuldig i kampfiksing

sport

Det har den svenske hovretten, som svarer til norsk lagmannsrett, bestemt. Cibicki vart tidlegare i år frikjend i tingretten.

Retten meiner at den noverande Pogon Szczecin-spelaren bidrog til fiksing av ein kamp i Allsvenskan våren 2019 ved å få eit gult kort. For dette fekk han etter seiande utbetalt 300.000 svenske kroner, skriv Aftonbladet.

27-åringen blir dømd til to års prøvetid. I tillegg er han utestengd frå all idrett i Sverige i fire år, noko han vart då han vart frikjend i tingretten i mai.

Svensken nektar for skuldingane og har sjølv forklart at dei 300.000 kronene var eit lån. Cibicki har i fleire år slite med spelavhengnad og har vore open om at han har spelt bort fleire millionar kroner.

Cibicki slo igjennom i Malmö og vart seld til Leeds i 2017. Han spelte 18 kampar på lån for Molde under Ole Gunnar Solskjær i 2018 og har òg vore innom fleire andre klubbar. Han spelte for Elfsborg då den påståtte kampfiksinga skal ha skjedd.

