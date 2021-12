Årets spelar Bell om overgangsrykta: – Alt kan endre seg

sport

– Dette er ei stor ære for meg. Eg har stor tru på detaljar, og det er noko lagkameratane, trenarane og eg har vore ekstremt fokuserte på det siste året. Å få betalt for den jobben i form av ein pris som dette, er eit teikn på at vi bevegar oss i rett retning, seier Bell til NTB.

22-åringen har styrt Viking med stø hand til ein imponerande, og for mange overraskande, 3.-plass i Eliteserien. Etter 27 kampar enda han på 6 i børssnitt, like føre profilane Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt, 5,96), Magnus Wolff Eikrem (Molde, 5,95), Patrick Berg (Glimt, 5,92) og Ulrik Saltnes (5,87).

Midtbanespelaren noterte seg for éi skåring og åtte målgivande pasningar. Skåringa var av det vakre slaget i 2-1-sigeren over Rosenborg i august. Undervegs har rykta om ein overgang versert.

– Eg liker ikkje å vere hypotetisk. Per no er eg Viking-spelar og allereie spent på kva neste sesong bringar. Samtidig kjenner eg profesjonell fotball, og alt kan endre seg på ein blunk. No skal eg feire sesongen og ha litt tid med familien og deretter sjå kva som skjer i januar, forklarer han.

