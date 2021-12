sport

Torsdag hadde det norske laget pressetreff utanfor spelarhotellet i Barcelona med maks lengd per intervju 3.30 minutt. Mørk var som vanleg mest etterspurd.

Noreg er éin kamp unna finale og sjansen til eit fjerde VM-gull. Til no kom titlane i 1999, 2011 og 2015. Dei to siste med Thorir Hergeirsson som landslagssjef.

– Det viktigaste i morgon (fredag) blir å spele med hjartet, men likevel vere kald i hovudet. Det blir enormt viktig. Vi må vere til stades for kvarandre, ha augekontakt og halde kommunikasjonen oppe, seier Mørk til NTB.

– Får vi moglegheita, skal vi sjølvsagt sage den kampen i to tidleg, men Spania kjem i alle fall ikkje til å gi seg. Eg trur det blir tøft og at det kan bli det heile vegen. Det må vi vere førebudde på. Det kjem til å vere mange i hallen som ønskjer at Spania skal gå vidare. Og er det noko spanjolar har, så er det entusiasme og glød, seier Mørk.

Det er venta snautt 5000 tilskodarar i hallen under semifinalen. Det betyr 80 prosent av kapasiteten i arenaen i Granollers.

– Det er absolutt eit sannsynleg scenario at kampen blir jamn lenge. Sånn sett synest eg det er veldig herleg at vi i VM har kjent på å starte kampar dårleg, men likevel vunne. Det gjer at eg kjenner meg litt tryggare no enn ein del andre gonger. Det er litt herleg, seier Stine Bredal Oftedal til NTB.

Sjanselaus

Spania hadde full kontroll på Noreg i VM-semifinalen for to år sidan og vann 28-22. Då var ikkje Mørk med.

Ho har bra statistikk mot spanjolane med 48 mål på åtte kampar. I VM i 2017 vart det elleve Mørk-skåringar mot Spania.

– Eg har eigentleg ikkje spelt så ofte mot Spania. Det beste minnet mitt er då vi slo dei i EM-finalen i 2014, seier Mørk.

Då vann Noreg 28-25 etter sju mål av Mørk.

Gunstig

Spania har hatt flyt i VM – òg før første kamp. Etter trekkinga vart speleoppsettet for hovudrunden endra. Det gjorde at vertsnasjonen, til liks med Danmark, hamna på den klart enklaste sida av tablået.

Spania har aldri vunne ein tittel i kvinnehandball. Det har vorte tre finaletap (to mot Noreg i EM) opp gjennom åra.

Danmark møter regjerande OL-meister Frankrike i den andre semifinalen. Også den blir spelt fredag, men med avkast 17.30. Det er tre timar før Noreg – Spania byrjar.

– Vi veit at vi kan komme skeivt ut i kampen, men likevel vinne. Det såg vi mot Nederland, seier Mørk.

