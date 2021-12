Manchester United stadfestar at ny kamp blir koronautsett

sport

Det opplyser United sjølv på nettsidene sine torsdag.

Tysdag vart ligamøtet med Brentford utsett på grunn av smittesituasjonen på Old Trafford. Eit større tal spelarar skal vere koronaramma.

– Helsa til spelarar og tilsette er vår prioritet. Med tanke på spelarar og støttepersonell som er isolert på grunn av covid-19, hadde klubben ikkje noko anna val enn å be om at kampen blei flytta, står det i ei fråsegn etter utsetjinga av endå ein United-kamp.

– Premier League-styret tok avgjerda om å utsetje basert på rettleiing frå medisinske rådgivarar, skriv United vidare.

Manchester United opplyser vidare at treningsanlegget Carrington vil bli heilt stengd i ein periode for å hindre ytterlegare smittespreiing.

Onsdag utsette Premier League òg oppgjeret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smitta i sistnemnde klubb, og torsdag kom beskjeden om at Tottenhams møte med Leicester òg må skyvast på.

Virussmitte i ei rekkje klubbar skaper store problem rundt gjennomføring av kampar i den engelske ligaen. Aston Villa har opplyst at dei har hatt smitte i klubben den siste tida. Det same har Brentford, Brighton og Chelsea.

Torsdag tok Brentford-manager Thomas Frank til orde for at all kampaktivitet i Premier League bør setjast på pause i ei veke for å vinne tilbake kontrollen over smittespreiinga i ligaen. Han hevda å ha snakka med fleire managerkollegaer som ønskjer det same.

(©NPK)