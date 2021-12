NM-finalane i handball blir utsette på grunn av koronasituasjonen

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding torsdag. Dei fire finalane skulle vore spelte 29. desember.

Avgjerda om utsetjing kjem som ei følgje av at regjeringa 13. desember presenterte nye og forsterka smitteverntiltak. Handballforbundet opplyser at avgjerda er teken i samråd med klubbane som skulle vore i aksjon.

Dei nye retningslinjene til styresmaktene legg klare avgrensingar for kor mange tilskodarar som kan sleppast inn på arrangement i tida som kjem.

Same dag

Handballforbundet ønskjer at finalekampane for junior og senior skal avviklast same dag og i same arena. Ny dato er venta om kort tid.

– Vi ønskjer å lage eit arrangement som er NM-finalane verdig, og som blir spelte for fulle tribunar. Både spelarar, trenarar og klubbar uttrykkjer at dette arrangementet står i ei særstilling i norsk handball. Basert på dette ønskjer vi å utsetje, slik at det opnar seg ei moglegheit for at dette kan bli den festdagen NM-finalane skal vere, seier NHFs generalsekretær Erik Langerud.

Vil ha feststemning

Opphavleg var planen å spele finalane i Oslo Spektrum like før nyttår. Førre veke vart arrangementet flytta til Nadderud Arena.

– Å spele berre seniorfinalane 29. desember, og då for tomme tribunar, ville ikkje gitt den festen som vi, spelarane og klubbane ønskjer oss og håpar på. At det derfor blir ei utsetjing, er ei avgjerd klubbane uttrykkjer at dei respekterer. Vi har hatt gode møte, og har fått mange konstruktive innspel –

Nora Mørk og Vipers møter Molde i NM-finalen for kvinner, medan ØIF Arendal og Elverum skal gjere opp i herreklassen.

