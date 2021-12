Sjølstad klar for Kristiansund

sport

Det opplyser seljar Strømmen og kjøper Kristiansund.

– Han er enormt løpssterk og energisk i rolla si som vingback. Opp og ned langs sidan gjennom heile kampen. Han har ein god venstrefot og er godt trena, seier KBK-trenar Christian Michelsen.

«Martin har ein fart og ein venstrefot som vil kunne ta han langt på fotballbanen. Med berre eit halvt år igjen av kontrakten med Strømmen er vi veldig glade for at han no får sjansen til å konkurrere med og mot dei beste i landet.», skriv Strømmen.

Strømmen rykte denne sesongen ned frå førstedivisjon.

Samtidig har KBK-midtstoppar Pål Erik Ulvestad kunngjort at han legg opp etter sju sesongar i Kristiansund-drakta. 31 år gamle Ulvestad fekk 159 kampar.

– Det er vemodig å avslutte fotballkarrieren så «tidleg». Eg har kjempa meg tilbake på banen fleire gonger etter nokre tøffe skadeperiodar. I haust har kroppen fungert godt, men eg kjenner at det er nok no, seier Ulvestad.

(©NPK)