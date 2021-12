Tøff trekking for Noreg i Uefas nasjonsliga

sport

– Dette er den klart beste og mest spennande gruppa på nivå B. Det er den tøffaste gruppa vi kunne fått, men det blir veldig attraktive kampar og bra for publikum, seier Solbakken til fotball.no.

– Vi har moglegheita til å slå alle i enkeltkampar, samtidig som dei meiner at dei kan slå Noreg. Det er ingen kampar der vi kan seie sikkert «den vinner vi» eller «den taper vi». Eg trur alle kan ta poeng mot kven som helst.

Dei norske spelarane får eit gjensyn med to av laga som knuste draumen om norsk deltaking i EM-sluttspelet i sommar. Sverige enda på plassen framfor Noreg i EM-kvalifiseringa i 2019, medan Serbia i fjor haust vart for sterk i semifinalen under nasjonsligaomspelet om dei siste EM-plassane.

– Sportsleg er det ei veldig tøff gruppe, men det blir herlege kampar, sa Solbakken-assistent Brede Hangeland i TV 2s sending frå trekkinga.

Noreg var seeda på nivå 2 i trekkinga, rett bak laga som rykte ned frå A-divisjonen. Sverige var kanskje det vanskelegaste laget frå seedingnivå 1, Serbia ganske sikkert det tøffaste frå nivå 3.

Flytta fram

På grunn av VM-sluttspelet i Qatar seinhausten er nasjonsligaen flytta fram slik at dei fire første rundane blir spelte på forsommaren og dei to siste tidleg på hausten. Dei fire første rundane blir spelte i tida 2. til 14. juni, dei to siste i tida 22. til 27. september.

Formatet for EM-kvalifiseringa i 2023 er enno ikkje bestemt, men det er som førre gong sannsynleg at lag som gjer det bra i nasjonsligaen kan få ein ekstrasjanse til å kvalifisere seg.

Berre nesten

Noreg var nær opprykk til A-divisjonen i førre nasjonsliga i fjor, men måtte nøye seg med 2.-plass i gruppa si då heile troppen til dei to siste kampane hamna i karantene. Det førte til at Noreg ikkje kunne stille lag borte mot Romania og vart dømt til 0-3-tap, før eit «nødlandslag» spelte 1-1 i gruppefinalen i Austerrike.

Då nasjonsligaen vart innført i 2018, vann Noreg gruppa si i C-divisjonen og rykte opp til B-nivået. Då var Slovenia blant motstandarane.

(©NPK)