Bjørseth på 9.-plass i Ramsau – ny siger til Kramer

Bjørseth vart nummer elleve i første omgang og hoppa seg til slutt opp to plassar. 18-åringen har sjuandeplass som karrierebeste i verdscupen individuelt. Fredag var femte gongen ho hamna blant dei ti beste.

Ungjenta gjorde svev på 89 og 83 meter.

– Nesten litt overraskande for min del. Eg følte at ting byrja å stemme litt meir på trening, og eg fekk litt meir godfølelse. Eg er glad for at eg fekk noko av det inn i konkurransen i dag, sa Bjørseth til NRK.

Marita Kramer tok den fjerde strake sin siger i verdscupen. Til no har austerrikaren vunne fem av sju renn denne sesongen. Katharina Althaus vart nummer to og var 4,1 poeng bak Kramer. Ursa Bogataj tok tredjeplassen.

Silje Opseth var tydeleg frustrert etter første omgang, der ho berre hamna på 25.-plass etter eit skuffande hopp på 75,5 meter. Ho heva seg i finaleomgangen og tok seg opp til 14.-plass i VM-byen frå 1999.

Opseth har vore Noregs fremste hopper så langt denne sesongen etter at Maren Lundby kunngjorde at ho står over alt av konkurransar. 22-åringen hadde forbetra seg for kvart renn med resultata 15-8-4-3-2-2. Rekkja stoppa fredag, og framleis står ho utan individuell verdscupsiger.

Anna Odine Strøm klatra opp frå 29.- til 21.-plass i finaleomgangen.

Etter rennet ventar ein liten juleferie før nyttårsturneringa i slovenske Ljubno står på programmet.

