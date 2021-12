sport

Fredag såg Guardiola seg nøydd til å avlyse den planlagde pressekonferansen før kampen fordi koronatesten han hadde avlagt, ikkje fekk gyldig resultat, skriv Sky Sports.

Kanalen rapporterer at Guardiola har vore på reise til Spania tidlegare i veka for å delta på Sergio Agüeros pressekonferanse, der han kunngjorde at han legg opp.

Kampen på søndag mellom Newcastle og City er blant fem Premier League-kampar denne helga som ikkje er avlyst.

