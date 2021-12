sport

Det vart klart då leiar Torleiv Sandvik fredag presenterte innstillinga frå valkomiteen.

– Med denne innstillinga frå valkomiteen vil eg seie at vi har gjort ei historisk signering i norsk fotball, sa Sandvik.

Han meiner valkomiteen har landa på kandidaten som er best eigna til å leie norsk fotball i det som blir beskrive som ein krevjande og utfordrande periode framover.

– Tida som kjem, vil krevje ei tydeleg politisk leiing og eit forbundsstyre med ein president i spissen som har stort truverd, sterk kompetanse og integritet, sa Sandvik.

Torsdag vart det kjent at Terje Svendsen ikkje tek attval for ein ny periode som NFF-president. Han har sete i vervet sidan 2016, då han overtok etter Yngve Hallén. Trønderen vart sist attvald på fotballtinget i mars 2020.

Fråtredingsavtale

Leiaren av valkomiteen understreka at det har vore gjennomført intervju med fleire kandidatar.

– Det var gode kandidatar, også menn, med heilt inn i sluttfasen av avgjerda til valkomiteen. Det var absolutt eit par av dei som heilt utmerkt kunne fungert godt som presidentkandidatar, sa Sandvik.

Valet av Klaveness blir grunngitt med dei gode kommunikasjonsevnene til den tidlegare landslagsprofilen og forståing for komplekse problemstillingar både nasjonalt og internasjonalt.

Klaveness vil bli den første kvinnelege fotballpresidenten i norsk fotballhistorie.

– Når valkomiteen for første gong i NFFs snart 120 års historie innstiller ein kvinneleg president, meiner vi at vi er med på å gi omgrepet like moglegheiter ein ny dimensjon, sa Sandvik.

Reint formelt kan ikkje Klaveness veljast som president i og med at ho akkurat no er tilsett som elitedirektør i NFF. Den jobben har ho hatt sidan 2018. For å gjere Klaveness valbar på forbundstinget i mars neste år, er det derfor forma ut ein eigen fråtredingsavtale slik at Klaveness ikkje lenger er NFF-tilsett når valet finn stad.

Leiaren av valkomiteen understreka at denne framgangsmåten er klarert med den juridiske avdelinga til forbundet.

Jurist

Sandvik avviste vidare at den avtroppande presidenten valde å ikkje gå på ein ny periode som følgje av signal frå valkomiteen.

– Det var litt mediespekulasjonar i går om at Terje Svendsens avgjerd om ikkje å stille til attval skulle ha samanheng med at Lise Klaveness eller andre kandidatar skulle vere i biletet til valkomiteen. Det kan eg definitivt avkrefte, sa leiaren av valkomiteen.

Han opplyste vidare at Klaveness ikkje har vore kandidat i lang tid.

– Lise kom veldig seint inn i biletet til valkomiteen, og ho stilte på møte med oss etter gjentekne førespurnader frå valkomiteen. Det skjedde heilt inn i dei siste vekene vi har bak oss. Inga avgjerd var teken i den augneblinken Terje Svendsen kunngjorde for meg at han ikkje tok attval, sa Sandvik.

Klaveness er utdanna jurist. Ho har tidlegare jobba som mellom anna dommarfullmektig i Oslo tingrett og spesialrådgivar for Noregs Bank.

40-åringen bokførte 73 landskampar i den innhaldsrike karrieren sin som spelar. Ho representerte Sandviken, Bjørnar, Athene Moss, Asker, Umeå og Stabæk.

Måtte ha dispensasjon

Den nye presidenten skal veljast på forbundstinget 5. og 6. mars neste år. Der er òg tre personar til i NFF.-styret på val. Valkomiteen innstiller på attval for både Gunhild Lærum, Malin Franzen Øiseth og Leon Jarle Aurdal. Dei er alle innstilte for ein ny toårsperiode.

Klaveness blir president i fire år dersom ho får tilslutninga til tinget.

Når no den tidlegare landslagsprofilens kjem inn, får det nye NFF-styret fem kvinner og tre menn. Det kravde òg ekstra avklaringar.

– Det er ikkje i tråd med kjønnsregellova i Norges idrettsforbund, som seier at det skal vere 40 prosent av kvart kjønn. Vi har derfor valt å søkje om dispensasjon frå den regelen, og den fekk vi innvilga i går kveld klokka 19.30 frå Norges idrettsforbunds generalsekretær, sa leiaren av valkomiteen Sandvik.

