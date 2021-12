Nettavisen og VG: Berg selt til franske Lens for nærare 40 millionar kroner

sport

Ifølgje Nettavisen og VG er det berre formelle detaljar som står att før avtalen er i boks. Mellom anna står den medisinske testen att.

Berg hadde eitt år igjen av kontrakten sin med årets seriemeister. Ifølgje både VG og Nettavisen skal avtalen med Lens ha ei ramme på rundt 40 millionar kroner.

Berg reiser no til Frankrike for å gjennomgå den medisinske undersøkinga og skrive under den personlege kontrakten sin med den franske klubben. Lens ligg på sjetteplassen i fransk 1. divisjon (Ligue 1).

24 år gamle Berg fekk det definitive gjennombrotet sitt denne sesongen, der han òg fekk med seg ni landskampar for Noreg ved sida av seriemeisterskapen med Glimt.

Ifølgje Nettavisen har Lens sportssjef Florent Ghisolfi vore i Bodø dei siste dagane for å forhandle med Glimt.

