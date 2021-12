Sjefen augnar landslagscomeback for Hegerberg: – Ser positivt ut

sport

Sjögren har leidd Noreg sidan slutten av 2016, men perioden har for det meste gått utan Hegerberg på landslaget. Ho ville ikkje vere med vidare etter eit fiasko-EM sommaren 2017.

Storskåraren har sidan stått ved den avgjerda, men Noregs Fotballforbund jobbar framleis for å få henne til å snu.

– Det ser positivt ut. Eg håpar at vi kan komme til ei god løysing for alle partar, og at vi kan få med dei beste spelarane. Så får vi sjå om det skjer, og når det eventuelt skjer, men det er klart at det er ambisjonen, seier Sjögren til VG.

Fråsegna kjem etter at TV 2 melde at NFFs elitedirektør Lise Klaveness har vore på fleire Lyon-kampar i haust. Ho har jamleg vore i dialog med Hegerberg dei siste åra.

Sjögren meiner denne kontakten gjer det lettare å få til eit mogleg comeback.

– No når Ada er frisk og fullt i gang i spel, er det ganske naturleg at vi byrjar å diskutere henne i landslagssamanheng. Som landslagssjef ønskjer eg å ha tilgang til dei beste spelarane. Det er ein meisterskap om ganske kort tid, så det er veldig interessant for meg òg om vi kan få dette til, seier svensken.

Hegerberg står med 39 mål på 69 kampar for Noreg.

