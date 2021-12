Skarp VM-kritikk frå utslåtte lag: – Idiotisk og urettferdig

sport

– Eg meiner at vi har gjort jobben i VM. Om det ikkje hadde vore for den idiotiske og urettvise strukturen i hovudrunden, ville laget vårt heilt sikkert spelt semifinale, sa Russlands handballpresident Sergej Sjisjkarjov til Match.tv.

Russarane tapte kvartfinalen mot Noreg med 28-34.

Allereie før VM kom det klagar på korleis meisterskapen ville bli avvikla. Bakgrunnen var at dei seks beste laga frå OL hamna på same side av tablået på jakt etter to plassar i semifinalen. Dette kunne skje ved at det vart gjort ei endring i puljesamansetningane eit par dagar etter trekkinga.

Endringa gjorde at vertsnasjon Spania og også Danmark heilt skar unna ein toppnasjon før ein eventuell semifinale.

– Det er heilt vilt at ein kan unngå ein toppnasjon så langt inn i ein meisterskap, sa den tidlegare danske landslagsspelaren Lærke Møller til dansk TV2.

– Det har vore som ein søndagsskule på andre sida av tablået i VM samanlikna med vår, sa Sveriges trenar Tomas Axnér til Aftonbladet.

Svenskane vart slått ut i kvartfinalen mot Frankrike.

(©NPK)