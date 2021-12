Strandbergs klubb har framleis ikkje funne ein kjøpar

sport

Per no er klubben driven av ein trust ved namn «Salernitana 2021» der den økonomiske leiinga er samla. Italienske reglar seier at éin eigar ikkje kan kontrollere to klubbar. Salernitana var eigd av Lazio-eigar og -president Claudio Lotito fram til opprykket i sommar.

Klubben hadde frist til 31. desember å finne ein ny eigar. Torsdag opplyste Salernitana at det ikkje var komme inn bod som var moglege å akseptere.

Likevel er det fleire medium, mellom anna nyheitsbyrået Ansa, som melder at alle Serie A-klubbar har stemt for eit forslag om å be Italias fotballforbund (FIGC) om å la Salernitana fullføre sesongen.

Eit møte i FIGC er planlagt tysdag, skriv nyheitsbyrået DPA.

Salernitana ligg sist i Serie A med åtte poeng etter 17 kampar, men har berre fire poeng opp til trygg plass. Fredag kjem Inter på besøk.

Også spissen Julian Kristoffersen er Salernitanas eigedom, men han er på lån i Serie B-klubben Cosenza ut sesongen.

(©NPK)