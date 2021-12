Tora Berger blir tildelt samanlagtsiger over sju år etter karrierestopp

sport

Olga Zaitsev held fram med å vere stengt ute på livstid etter ein mangeårig kamp mot straffa ho fekk for å hamna i dopingklisteret. Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) stadfestar overfor NRK at det gir endringar på resultatlistene og samanlagtstillinga for sju år tilbake i tid.

Berger enda fire poeng bak finske Kaisa Mäkäräinen i racet om verdscuptrofeet, men med dei nye endringane går ho tre poeng føre.

– Eg har ikkje høyrt det frå nokon andre enn dykk, då. Det er så langt tilbake i tid at det blir merkeleg. Medalje og sigrar er jo ferskvare i opplevingar, så det blir berre rart heile greia eigentleg, seier Berger til NRK.

Sportsdirektør Felix Bitterling i IBU seier dette om den spesielle situasjonen:

– Saka rundt Olga Zaitsev er no ferdig, og det er ikkje fleire instansar, så diskvalifikasjonen er endeleg. Så vi måtte rekne ut på nytt dei renna som var aktuelle, og då har vi komme fram til at Tora hoppar framfor Kaisa.

IBU ønskjer ikkje at utøvarar skal bli skadelidande for andre sin dopingdom. Forbundsstyret skal i nær framtid ta stilling til om både Berger og Mäkäräinen skal stå igjen som samanlagtvinnarar.

Tora Berger la opp etter nettopp 2013/14-sesongen.

(©NPK)