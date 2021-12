Ingen NHL-kampar over grensa i jula

sport

Uroa for stigande smitte kan føre til reiserestriksjonar og er grunnen til at kampane blir stoppa, melder NHL.

Det er likevel ingen planar om å avlyse sesongen.

– Sjølv om det har vore ein auke i covid-testresultat blant spelarar og støtteapparat i det siste, har det vore få positive tilfelle som har gitt urovekkjande symptom eller alvorleg sjukdom, heiter det i NHLs fråsegn.

Viruset har spreidd seg raskt i NHL den siste tida. Søndag kunngjorde Detroit Red Wings at laget ikkje skal spele kampar framover med til saman tolv koronatilfelle i laget. Det same gjaldt for Toronto Maple Leafs.

Boston Bruins, Nashville Predators, Calgary Flames, Colorado Avalanche og Florida Panthers har allereie teke juleferie.

Førebels er 40 kampar utsette denne sesongen, opplyser NHL.

Koronasituasjonen kan i verste fall gjere at NHL-spelarar ikkje får delta i OL i Beijing på nyåret. NHL har tidlegare uttalt at spelarar kan delta dersom koronaviruset ikkje er eit problem.

