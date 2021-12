Kristoffersen på fjerdeplass då Odermatt vann i Alta Badia

sport

Kristoffersen var 2/100 sekund unna ein plass på sigerspallen. Han køyrde ned til leiing med fire utøvarar igjen på starten. Han køyrde bra på toppen, men mista tempoet litt på slutten, og tyske Alexander Schmid, som var 13/100 framfor nordmannen etter 1. omgang, klarte så vidt å snike seg framfor i mål.

– Det mangla litt. Eitt tidel unna andreplassen, men i dag ryk sigeren i 1. omgang. Eg taper jo berre 2/100 til Odermatt i andreomgang, og han Schmid køyrer vel sitt beste løp nokosinne, sa Henrik Kristoffersen til Viaplay.

– Utstyret fungerer bra, og dette er eit godt steg på vegen. Det er likevel eit godt stykke igjen å hente. Det er alltid stor forskjell på pallen og fjerdeplassen. 2/100 er så lite at det er kjipt, men sånn er livet, sa han.

Onsdag er det kveldsslalåm i Madonna di Campiglio i ein bakke der Kristoffersen trivst svært så godt.

Klar siger

Den sveitsiske verdscupleiaren Odermatt hadde 18/100 sekund å gå på til italienske Luca De Aliprandini. Han drog til frå start og vann til slutt med 1,01 sekund føre italienaren.

Kristoffersen vann rennet på søndag i Alta Badia.

Rasmus Windingstad, som tok ein oppmuntrande åttandeplass i rennet på søndag i den same bakken, vart distansert med 1,87 sekund og var nummer 14 etter ein omgang. Han køyrde seg opp til ein delt sjuandeplass med ein solid andreomgang.

– Eg er så fornøgd. Eg trudde ikkje at eg skulle vore her i det heile. I alle omgangane har eg klart å køyre best av alle på toppen, medan eg kanskje «døyr» litt mot slutten, sa Windingstad.

Fall tilbake

Lucas Bråthen var på 7.-plass etter éin omgang. Han køyrde godt på toppen i finalen, men tapte veldig mykje i den siste delen og fall ned til 11.-plass.

Timon Haugan enda 2,94 sekund bak leiaren på 24.-plass. Det var første gong oppdalingen køyrde ein andre omgang i verdscupen i storslalåm. I finalen vart han litt forsiktig. Han forsvarte plasseringa si og fekk med seg verdscuppoeng og gode FIS-punkt.

Fabian Wilkens Solheim var nummer 17 etter 1. omgang, og etter ein trygg og grei annenomgang vart det 27.-plass.

Leif Nestvold-Haugen enda på ein delt 33.-plass.

Atle Lie McGrath køyrde ut etter å ha vore berre 22 hundredelar bak ved første mellomtid.

(©NPK)