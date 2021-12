WTA ikkje overtydd om Peng

sport

Det internasjonale tennisforbundet for kvinner (WTA) seier til CNN at det «igjen var godt å sjå Peng Shuai i ei offentlig setting, og vi håper at ho har det bra».

Forbundet seier vidare at intervjuet ikkje adresserer lWTAs betydelige bekymringer om situasjonen hennar.

– Vi står hardt på kravet vårt om ei fullstendig, rettferdig og transparent etterforsking, utan sensur, heiter det i fråsegna.

Det vart søndag tilbakevist av Peng.

– Først og fremst vil eg poengtere ei sak som er ekstremt viktig. Eg har aldri sagt eller skrive at nokon skal ha utsett meg for seksuell trakassering, det må eg verkeleg understreke, sa ho til nettstaden Lianhe Zoabab.

– Eg har alltid vore fri, sa ho i intervjuet.

2. november la Peng ut ei melding på Weibo – det kinesiske svaret på Twitter – der ho skulda Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år sidan.

Over to veker gjekk før nokon høyrde frå Peng, som førte til stor bekymring. Sidan har ho vore avbilda i offentlegheita og snakka med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), der ho skal ha fortalt at alt er bra med henne.

WTA har tidlegare kunngjort at dei ikkje ønskjer å arrangere turneringar i Kina og Hongkong på grunn av saka.

(©NPK)