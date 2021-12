Elverum sleit mot tabelljumboen – framleis utan poengtap i eliteserien

sport

Bergen leidde med inntil tre mål i første omgang og leidde 13–12 til pause. Elverum rykte til seg leiinga tidleg i andre omgang, men det var jamt heilt til midtvegs i omgangen før storfavoritten stakk frå til sju måls siger. Det enda 30–23.

Elverum tek EM-pause med topplassering på tabellen utan poengtap etter 16 kampar, medan Bergen er åleine i botnen med berre fire poeng. Tobias Grøndahl førte an for Elverum med ni mål, medan Leander Seime skåra åtte mål for vertane.

Drammen er den einaste reelle utfordraren for Elverum, men laget er framleis seks poeng bak etter 33-26-sigeren borte mot nestjumboen Haslum. Hermann Vildalen skåra ni mål for Drammen.

Frå serietoaren er det nye fem poeng ned til Runar Sandefjord på tredjeplassen. Sistnemnde vann 27–25 borte mot Tønsberg Nøtterøy.

ØIF Arendal tapte ytterlegare terreng då Kolstad ved hjelp av ei sterk avslutning vann 27–24 i eigen hall.

(©NPK)