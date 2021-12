IBU har talt – Berger og Mäkäräinen deler verdscuptittelen

sport

Det vedtok IBU-styret på eit møte tysdag. Avgjerda er ein konsekvens av at dopingdommen til russaren Olga Zaitseva no er rettskraftig, etter at ho i mange år har kjempa for å bli frikjend. Det fører til at plasseringane hennar blir strokne i ni renn den sesongen.

Opphavleg vann Mäkäräinen verdscupen fem poeng føre Berger. Etter at Zaitseva er fjerna frå listene, viser dei poengtala at Berger er fire poeng føre finnen.

– Fordi det er umogleg å gjenskape omstenda dei to ville stått overfor i det siste rennet denne sesongen, og av omsyn til fair play, har IBU-styret einstemmig vedteke å dele ut to krystallkuler i totalcupen for kvinner for sesongen 2013–2014 og kåre både Tora Berger og Kaisa Mäkäräinen til vinnarar, heiter det i ein IBU-uttale.

Det skal haldast ein felles sigersseremoni for dei to i samband med eit framtidig verdscuprenn, og Berger vil få dei prispengane ho har krav på som verdscupvinnar.

Rettferdig

– Dette er ei god og rettferdig avgjerd for oss begge. Eg ville hatt ei dårleg kjensle om Kaisa måtte gi frå seg krystallkula si, seier Berger i ein kommentar.

– Eg hugsar veldig godt kampen om samanlagttittelen, og Kaisa var den sterkaste i dei siste renna. Det ville vore hyggjeleg å vinne tittelen i mitt aller siste renn, men den dagen var eg tilfreds med karrieren eg hadde hatt. Det er vanskeleg å seie kva eg kjenner ved å vinne den andre krystallkula mi, sidan det har gått så lang tid.

Berger la opp som skiskyttar etter 2014-sesongen. Punktum sette ho med ein 14.-plass på fellesstarten i Holmenkollen, medan Mäkäräinen fekk verdscuptrofeet etter ein sjuandeplass. Sju år og ni månader seinare er det klart at dei vart verdscupvinnarar begge to.

Ikkje det same

– Eg er veldig glad for at eg får behalde krystallkula og tittelen som samanlagtvinnar. Eg er òg glad på Toras vegner. Dette var den rettferdigaste avgjerda, seier Mäkäräinen.

– Sjølvsagt er det ikkje det same når ein får trofeet sju år seinare, og det er alltid skuffande når nokon i sporten blir teken for doping. Eg håpar sporten vår får vere dopingfri i framtida, slik at resultata som blir oppnådde på arenaen, blir ståande.

