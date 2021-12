Storavis: Tottenham vurderer rettslege steg etter Europa-exit

sport

Det erfarer den britiske avisa The Telegraph. Tottenham vart måndag idømd 0-3-tap i ein kamp mot Rennes som aldri vart spelt. Avlysinga i tidlegare i månaden kom etter eit større koronautbrot i Premier League-laget.

Avgjerda til Det europeiske fotballforbundets (Uefa) disiplinærkomité gjer at Tottenham enda på tredjeplass bak gruppevinnar Rennes og Vitesse. «Spurs» har signalisert at tapet ikkje blir anka, men det er sannsynleg at klubben søkjer juridiske råd for å sjekke om det er mogleg å krevje bortfallet av potensielle inntekter kompensert.

Ifølgje The Telegraph skal det vere ei sterk kjensle av urettferd i Tottenham-leiren. Klubben ønskte å få kampen mot Rennes spelt før jul, men fann aldri ei løysing med Rennes, Uefa og Premier League.

– Det er ikkje rett at vi skal betale prisen for ein situasjon som ikkje er vår skuld. Eg hadde forstått det om vi hadde gjort noko gale, men dette er veldig vanskeleg for klubben, spelarane og støtteapparatet å forstå, sa Tottenham-manager Antonio Conte nyleg.

(©NPK)