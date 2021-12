Publikum lever farleg før handball-EM

sport

– Vi er i kontinuerleg kontakt med arrangørane rundt spørsmålet om tilskodarar. Vi reknar med å kunne komme med nytt om dette om ikkje så lenge, seier kommunikasjonssjef Thomas Schöneich i Det europeiske handballforbundet (EHF) til NTB.

Slovakia innførte portforbod for snautt to veker sidan etter smitteoppblomstring. Smittetrenden er på veg ned i landet. Også Ungarn opplever ei tredje bølgje av koronasmitte.

Slik pandemien opptrer for tida, kan er det mogleg at EM går for tomme tribunar.

Noreg spelar dei tre første kampane sine i Slovakia mot vertsnasjonen, Russland og Litauen. Alle oppgjera er lagde til Košice. Noreg spelar òg ein eventuell hovudrunde i Slovakia, men dei kampane går i Bratislava.

Handball-EM for kvinner i fjor vart spelt utan tilskodarar i Danmark. Tidlegare same år rakk EHF å gjennomføre herre-EM utan tribunerestriksjonar. Koronapandemien slo til for fullt vel ein månad etter finalen mellom Spania og Kroatia.

EHF har vedteke at spelarar og leiarar ikkje må leve i ei heilt lukka boble under det kommande EM, men forventar at troppane opptrer varsamt.

