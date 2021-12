Tyskland strammar inn – tomme fotballtribunar etter vinterpausen

sport

Tyske styresmakter strammar kraftig inn på tiltaka frå 28. desember. Mellom anna betyr det at store idrettsarrangement må avviklast heilt utan tilskodarar.

– Det gjeld spesielt fotballkampar, seier statsminister Olaf Scholz, ifølgje Kicker.

Det rammar òg storhendingar som dei to første renna i den tysk-austerrikske hoppveka. Romjulsrennet i Oberstdorf og nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen blir avvikla utan publikum.

Det skal i møte mellom sentrale og lokale styresmakter ha vorte diskutert om ein skulle setje eit maksimumstal på publikum, men i staden blir det heilt tomme tribunar.

Håpet å sleppe

– Dei mellombelse restriksjonane på tilskodarar i store idrettsevenement er beklagelege, men forståelege, sjølv om vi inntil nyleg håpa at vi ville sleppe tomme tribunar igjen, står det i ei fråsegn frå den tyske ligaen (DFL).

– Dette er ikkje bra for profesjonell idrett, sa Köln-direktør Alexander Wehrle, som stiller seg spørjande til om utandørsidrett er eit problem.

– Det betyr 1,8 millionar euro i tapte inntekter per kamp, og det gjer at vi må gjere drastiske grep i vekene og månadene som kjem, sjølv om lokale smittevernekspertar seier at det ikkje har vore betydeleg smittespreiing utandørs.

7. januar

Forbodet mot publikum gjeld nasjonale storhendingar. Lokal idrett kan avhengig av lokale føresegner gjennomførast med publikum.

Det er vinterpause i tysk toppfotball, men 1. Bundesliga blir sparka i gang igjen allereie 7. januar med Bayern München mot Borussia Mönchengladbach, som innleier den 18. serierunden.

Det er uklart kor lenge dei nye restriksjonane skal vare.

(©NPK)