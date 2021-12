BBC: Semje om overgang for Torres

sport

Kanalen opplyser òg at Barcelona er i stand til å betale overgangssummen. Likevel må klubben selje spelarar for å overhalde dei økonomiske reglane i La Liga. Barcelona slit økonomisk. Tidlegare i haust opplyste klubben at den tapte 4,7 milliardar kroner førre sesong.

Ifølgje BBC er avtalen verd 55 millionar euro med moglegheiter for 10 millionar til euro i bonusar.

Torres har spelt 43 kampar og skåra 16 mål for Manchester City sidan han kom frå Valencia halvtanna år sidan.

Barcelona ligg på 7.-plass i den spanske toppdivisjonen etter 18 kampar. Opp til serieleiar Real Madrid er det 16 poeng.

