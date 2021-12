Belgia på Fifa-rankingtoppen for fjerde årsskiftet på rad

sport

Dette var det viktigaste då Fifa offentleggjorde den siste rankinglista for året torsdag. Eitt år etter at koronapandemien sørgde for at det vart spelt berre 352 landskampar i 2020, vart det i år spelt rekordmange kampar, 1.116 i alt.

Sidan den førre rankinglista vart publisert i november, er det spelt berre 58 kampar, og få av dei med dei store fotballnasjonane. Derfor var det ingen endringar for dei beste.

Belgia toppar 2,9 poeng føre Brasil med Frankrike og England på dei neste plassane. Copa América-vinnar Argentina er nummer fem og europameister Italia nummer seks.

Noreg er framleis på ein 41.-plass. I det første året med Ståle Solbakken som sjef tok landslaget seg i september inn blant dei 40 beste for første gong på nesten seks år, og laget var oppe på ein 37.-plass før novemberkampane mot Latvia (0–0) og Nederland (0–2) sende laget ut av VM-dansen og nedover på lista.

Canada, som avsluttar året på plassen føre Noreg, er det laget som har klatra mest på rankinglista.

