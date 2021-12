Knutsen-agent stadfestar førespurnader frå utlandet

sport

– Eg kan stadfeste at det har vore førespurnader frå utanlandske klubbar, men timing har alt å seie i fotball, og no var det rett timing for Kjetil å bli verande i Bodø, seier Wivestad til avisa.

Han opplyser at interessa har vore frå toppklubbar i Skandinavia i tillegg til land som England, Belgia og Nederland.

I haust var Knutsen òg høgaktuell for trenarjobben i Rosenborg. Måndag vart semja mellom Glimt og 53-åringen kunngjort.

– Eg er glad for at prosessen er avslutta. Det er utruleg herleg å vite kva som skjer framover, og eg gler meg til det som kjem, sa Knutsen i ei pressemelding.

Kontrakten til Knutsen strekkjer seg fram til og med 2024-sesongen. Han har leia Bodø/Glimt til seriegull to år på rad og har igjen moglegheita til å kvalifisere laget til Meisterligaen neste år.

(©NPK)