Korona i NBA: 40-åring gjorde comeback til stor jubel

sport

Johnson starta NBA-karrieren sin i Boston Celtics, og den siste tidas oppblussing av koronaviruset gjorde at klubben måtte gå kreativt til verks. Med sju spelarar ute med korona vart Johnson henta inn på ein tidagarskontrakt.

– Eg ser ikkje på alderen min og tenkjer at eg ikkje kan spele med desse gutane. Eg veit det er ein sport for dei yngre, men eg tek godt hand om kroppen min, sa Johnson.

Skåra

Johnson hadde ikkje spelt i NBA sidan 2018 då han var ein del av Houston Rockets. Natt til torsdag var han plassert på benken til dei grønkledde i kampen mot Cleveland Cavaliers. Publikum ropte «Vi vil sjå Joe!», og på tampen kom han inn og sikra òg to poeng til stor begeistring for dei frammøtte.

– Å komme til kampen og vere nokolunde effektiv er kult. I min alder prøver ein å ta vare på kvart sekund, sa den rutinerte spelaren.

Boston vann kampen 111–101 og braut Clevelands seks kampar lange sigersrekkje.

Ikkje rekord

Johnson starta karrieren sin i nettopp Boston Celtics for tjue år sidan. Den beste perioden hans kom i Atlanta Hawks i 2005–2012. Ved sju høve har han vore på allstar-laget. 40-åringen står oppført med 1276 kampar i NBA.

Innhoppet til Johnson er likevel langt frå rekord. Nat Hickey var 45 år og 363 dagar då han entra parketten for Providence Steamrollers tilbake i 1948. Nummer to på lista er Kevin Willis, som heldt på frå 1985 til 2005. I 2007 spelte han ei handfull kampar for Dallas Mavericks. Då var han 44 år og 224 dagar.

(©NPK)