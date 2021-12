Skiskyting: Preuss mistar Oberhof-renn

sport

Det tyske skiforbundet opplyste torsdag at den 27 år gamle Preuss går glipp av verdscuprenna i Oberhof frå 6.–9. januar.

Dei skriv likevel at ho framleis kan rekke å få gå på heimebane då skiskyttarane skal til Ruhpolding få dagar seinare.

Preuss fekk beskjed av legane om å kvile i ti dagar etter at ho forstua den venstre ankelen sin under opphaldet i Le Grand-Bornand førre helg. Ho stod over renna i Frankrike.

Preuss er saman med Denise Herrmann eit av dei tyske medaljehåpa i OL i Beijing og ikkje minst viktig på dei tyske stafettlaga.

(©NPK)