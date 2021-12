Kilde på 14.-plass på siste utfortreninga i Bormio

sport

Nordmannen enda 2,64 sekund bak sveitsaren Niels Hintermann. Han var i mål så mykje som 1,53 sekund føre Daniel Hemetsberger og Marco Odermatt, som var dei neste på lista etter han.

Hintermann tok den første pallplassen sin i verdscupen i utfor i Val Gardena før jul. Søndag var han sjettemann på treninga, før han måndag var den raskaste av alle.

Kilde var den tredje raskaste på treninga søndag.

Kilde har vunne ein gong i Bormio før, og den sigeren kom i super-G i romjula 2019. Fartsspesialisten har hatt ein kanonstart i comebacket etter kneskaden sist sesong. Han står allereie med tre verdscuptriumfar (to i super-G, éin i utfor).

Henrik Røa var i mål på 30.-plass, 3,59 sekund bak Hintermann.

Adrian Smiseth Sejersted stilte ikkje på treninga måndag og står over utfor. Han sparer seg til dei to super-G-renna, opplyser sportssjef for alpinistane Claus Ryste til NTB.

Verdscuprennet i utfor i Bormio startar klokka 11.30 tysdag. Deretter skal det køyrast super-G to dagar på rad same staden.

(©NPK)