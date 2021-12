Rangnick stadfestar at Martial vil bort

sport

Martial har berre vore på banen i totalt ti kampar for United i alle turneringane denne sesongen. Han har skåra eitt mål i ligaen fordelt på berre 202 minutt.

No stadfestar manager Rangnick at han og Martial har snakka om framtida til den franske teknikaren.

– Vi snakka lenge … Han fortalde meg at han har vore i Manchester United dei sju siste åra, og at han kjenner det er på tide med ei endring og å dra ein annan stad, seier tyskaren.

Martial vart den dyraste tenåringen i historia då han signerte for United i 2015, og har skåra 79 mål på 268 kampar for klubben. Den siste tida har det likevel vorte mindre speletid på han, både under Ole Gunnar Solskjær og den relativt nytilsette Rangnick.

Men det har, ifølgje United-manageren, stadig ikkje komme noko bod på 26-åringen.

– Eg sa til han at det (å selje han) også handlar om kva som er best for klubben. Så vidt eg veit, har det ikkje komme noko bod på han, og så lenge det er tilfellet, blir han verande, konkluderer Rangnick.

