Djokovic-mysteriet held fram: Australia-tur heilt i det blå

Det var Blic som laurdag skreiv at verdseinaren i tennis låg an til å droppe lagturneringa i Australia. Eit ikkje namngitt medlem i Djokovic-leiren vart sitert på at det var «99 prosent sikkert».

Men tysdag seier arrangøren, Tennis Australia, til nyheitsbyrået AFP at dei ikkje har fått beskjed om eit forfall.

– Vi har ikkje høyrt om nokon som har trekt seg frå det serbiske laget i ATP Cup, seier ein talsperson.

Tennis Australia har ordna charterfly for å bringe verdsstjernene til Sydney og Melbourne. Sistnemnde er som vanleg vertsby for Grand Slam-turneringa Australian Open frå 17. januar.

Der er det heilt uvisst om Djokovic stiller som tittelforsvarar. 34-åringen har hittil nekta å røpe om han er vaksinert mot koronaviruset eller ikkje. Tidlegare har han uttrykt motstand mot å få eit slikt vern. Alle som skal inn i Australia, må vere vaksinerte.

Noreg skal også møte Spania og Chile i ATP Cup-gruppespelet. Casper Ruud og Viktor Durasovic frontar det norske laget. Puljevinnarane går til semifinalane, medan finalen skal spelast 9. januar.

