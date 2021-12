Hoppveka vil ha kvinneutgåve allereie neste sesong

sport

Det seier hoppvekesjef Peter Kruijer til nyheitsbyrået DPA før opningsrennet i Oberstdorf onsdag.

– Hoppveka ønskjer å ha ei kvinneutgåve. Det er ei einstemmig avgjerd at vi vil ha ho ganske snart. Vi vil ta det opp i FIS til våren.

Kruijer legg til at det framleis er ein del spørsmål som krev svar. Det er særleg stor uvisse rundt det logistiske, TV-rettar og prispengar.

– Det er mange ting som må vurderast, men eg trur vi skal finne ei løysing på det, seier toppsjefen for hoppveka.

Denne sesongen får dei kvinnelege verdscuphopparane for første gong ei eiga nyttårsturnering. Den går av stabelen i Ljubno i Slovenia med renn fredag og laurdag.

– Eg er glad for at vi har nyttårshopping, men det er ikkje det same som hoppveka. Vi jenter ønskjer definitivt same opplegget som det gutane har, seier den tyske hopparen Selina Freitag.

Hoppveka i år er den 70. i rekkja etter oppstarten i 1953. Det blir renn i Oberstdorf (29/12), Garmisch-Partenkirchen (31/12), Innsbruck (4/1) og Bischofshofen (6/1).

(©NPK)