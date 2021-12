Jansrud opnar opp om frykta: – Det sette ein støkk i meg

sport

3. desember gjekk det gale for Vinstra-alpinisten i super-G-rennet i Beaver Creek. Jansruds ski sleppte i ein venstresving etter kort tids køyring, og han dundra i høg fart inn i tryggingsnettet og skada kneet alvorleg.

36-åringen understrekar at han er motivert for å komme tilbake. Samtidig innrømmer han at fallet i Beaver Creek kan komme til å gjere han redd dersom han igjen kjem på startstreken i verdscupen.

– Ja, det trur eg. Og det hadde vore unaturleg om eg ikkje gjorde det. Men akkurat korleis det praktisk slår ut, kjenner ein ikkje før ein eventuelt står på start neste år og må forhalde seg til det, seier Jansrud til NTB og utdjupar:

– Eg har hatt mange skadar, men eg har ikkje gått i nettet så ofte. Det gjorde eg no, og det sette ein liten støkk i meg. Sjølv om kneskadar er langvarige, er ein jo meir redd for nakke-, rygg- eller hovudskadar, som ein har sett nokre av i alpint. Sånn sett fekk eg ein liten vekkjar. Men det går stort sett bra, og det gjorde det no, heldigvis.

Ski-avhengig

For Jansrud er det fleire ting å ta omsyn til på vegen til eit eventuelt comeback i alpinsirkuset. Men han har god tid. I slutten av januar skal det skadde kneet opererast. Så siktar han seg inn mot ei førsteklasses rehabilitering. Det kan vere nyttig uansett.

– Det trur eg er viktig, også for det vidare livet. Eg går ut frå at når eg blir eldre og skal stå på ski i Hemsedal, så vil eg sikkert prøve å dra nokre bogar der også. Og då er det greitt å ha eit kne som held. Så det er like mykje for seinare planlegging at eg vil gjere den rehabiliteringa ekstremt bra. Og det gjer det òg lettare å sjå mot neste sesong.

– Kva motiverer deg mest for å komme tilbake?

– Kjensla av å stå på ski igjen. Når du blir skadd på denne måten, så er det frykta for at du ikkje skal kunne få til å stå på ski på same måte igjen. Kall det gjerne yrkesstoltheit.

– Eg er heilt avhengig av å vere på ski igjen og køyre på det nivået eg var på, uavhengig av om det blir ein ny sesong eller ikkje. Men når du først er der, så er du jo godt i gang igjen. Så det er hovudmotivasjonen for meg i dag. Eg må kunne bevise for meg sjølv at dette kneet held, og at eg har nivået inne, seier han.

Var på rett veg

Ekstra surt er det for Jansrud at han følte at han var på veg mot noko betre. Førre sesong var skuffande, og han kjende at han hadde forbetra seg skikkeleg før han var uheldig i Beaver Creek.

– Ja, ja, ja, masse, svarer han kontant.

– I Beaver Creek såg det veldig bra ut fram til eg tryna. Det var på veg til å bli ganske bra, trur eg. Så det plagar meg litt at eg ikkje får lov til å vise det.

Alpinlandslaget har vore ekstremt hardt ramma av skadar dei siste to sesongane. Mellom anna rauk Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde korsband i kneet i januar. Jansrud kjem til å bruke erfaringane til lagkameratane for alt det er verd.

– Då dei unggutane rauk korsbandet, var eg ein ressurs for dei. Eg har jo vore gjennom det før. Men indre band har eg ikkje vore igjennom, og no hadde vi to gutar i Lucas og Atle som hadde dette sist sesong.

– All hjelp og erfaring dei har å komme med, det speler inga rolle om du er 21 eller 35 når det skjer. Har du vore gjennom ei rehabilitering, så er det veldig lærerikt i seg sjølv. Så eg kjem til å bruke dei mykje.

