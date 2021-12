Koronatrøbbel for heimvend Barcelona-helt

sport

Ligaoppgjeret mot Mallorca 2. januar ville vore den første moglegheita for Alves for klubben han har teikna ny kontrakt med. Brasilianaren spelte 391 kampar for Barcelona og vann fleire trofé før han forlét katalanarane til fordel for Juventus i 2016.

Etter at den gamle lagkameraten hans Xavi Hernandez vart trenar i den spanske klubben, vart høgrebacken henta tilbake til Camp Nou. Det grunngav Xavi med at dei trong rutine.

No er det klart at Alves mistar den første moglegheita si til å debutere på nytt for Barcelona på grunn av koronasmitte. Også forsvarskollega Clément Lenglet har testa positivt. Franskmannen har spelt 13 kampar for Barcelona denne sesongen.

Etter oppgjeret mot Mallorca ventar Linares Deportivo i cupen 5. januar. Duoen mistar truleg han òg, men kan vere tilbake mot Granada tre dagar seinare.

