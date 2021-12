Mowinckel heldt fram framgangen – nummer fem i storslalåm i Austerrike

sport

Molde-alpinisten låg på tredjeplass før finaleomgangen. Der gjorde ho nokre småfeil og tapte ein del tid. Tessa Worley forsvarte leiinga og vann med 30 hundredels sekund føre Slovakia-stjerna Petra Vlhová.

Det var 83 hundredelar mellom Mowinckel og den franske vinnaren. Avstanden var på 29 etter første omgang. Sara Hector sørgde for at den siste pallplassen vart svensk.

Plasseringa tysdag er Mowinckels beste i verdscupen i storslalåm på nesten to år. Den siste tida har det verkeleg losna for 29-åringen etter to alvorlege kneskadar. Oppturen skjer eitt år etter comebacket, og det lovar godt før OL i februar.

Før jul tok ho den første pallplassen sin i verdscupen på over 1000 dagar. Då vart ho nummer to i super-G i Val-d'Isère i Frankrike.

Mina Fürst Holtmann køyrde også for pallen etter ein sjuandeplass i første omgang, men ein stor feil på toppen var nær ved å sende henne på innarski og ut av rennet. Bærum-alpinisten redda seg så vidt inn og vart nummer åtte.

Utkøyring vart det derimot for Maria Tviberg. Ho lente seg innover ved ein port og fall. Bergensaren var nummer elleve før finaleomgangen.

Thea Stjernesund køyrde seg opp frå ein 29.-plass til 17.-plassen.

Slalåm står på verdscupprogrammet i Lienz onsdag.

(©NPK)