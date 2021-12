Mowinckel på sigerssjakt i Austerrike

sport

Molde-alpinisten køyrde ned til den tredje beste tida. Føre seg har ho Tessa Worley (Frankrike) og Sara Hector (Sverige).

Mowinckel hadde god fart og reine boger på toppen i traseen. Etter den andre mellomtida var ho åtte hundredelar bak Worley, men tapte deretter litt i det nedre partiet i henget.

29-åringen var tydeleg fornøgd etter å ha passert målstreken. Den siste tida har det verkeleg losna for Mowinckel etter to alvorlege kneskadar. Oppturen skjer eitt år etter comebacket.

Før jul tok ho sin første pallplass i verdscupen på over 1000 dagar. Då vart ho nummer to i super-G i Val-d'Isère i Frankrike. Nokre dagar seinare vart ho nummer åtte i storslalåm i Courchevel og fekk den beste verdscupplasseringa si i disiplinen på nesten to år.

Mina Fürst Holtmann ligg på ein førebels sjuandeplass i Lienz. Ho er 61 hundredelar bak leiartida. Maria Tviberg og Thea Stjernesund stiller også på startstreken.

Finaleomgangen blir køyrd frå klokka 13.00.

(©NPK)